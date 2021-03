Lens: deux sœurs soignantes ouvrent leur boutique de vêtements

Christina et Victoria viennent d’ouvrir leur boutique de vêtements, en plus de leurs jobs respectifs. - B.D.

La boutique de Chris & Vic, c’est une histoire qui commence pendant le premier confinement, en 2020. Passionnées de mode, les deux sœurs Christina et Victoria se lancent dans la vente de vêtements pour dames lors de vidéos en live sur Facebook. Les clientes ont été de plus en plus nombreuses et depuis février, une vraie boutique a vu le jour à Lens. Elle est tenue par les deux sœurs à tour de rôle, car elles travaillent toutes les deux dans les soins aux personnes: l’une est infirmière à domicile, l’autre assistante dentaire.