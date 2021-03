Deux DJ’s proposeront un apéro live pour le Doudou… depuis leur cave!

Depuis leur studio souterrain à Anderlues, ils ont créé l’ambiance lors des non-carnavals. C’était le cas pour le Mardi Gras de Binche, mais aussi pour les carnavals de Morlanwelz, La Louvière et Chapelle-lez-Herlaimont. Ces DJ setters marrants et généreux vous donnent d’ores et déjà rendez-vous pour le Doudou de Mons.

