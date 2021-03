Mons: un tout nouveau studio pour la RTBF

D’ici quelques jours, Sylvie Honoré et Candice Kother inaugureront le nouveau studio média de Vivacité à Mons. Les animatrices et animateurs de cette radio vont disposer d’un nouvel espace à la technologie innovante et qui va aussi permettre à «Viva week-end» et «En cuisine» d’être aussi en télévision sur la Une.

** ******** ****** **** ***** ** ******* ** ******* ****** ******** ** ****** **** ************* *** *********** ** ** ******* ************ ** ****** *** ****** ** ********* ****** *** ********** ** ** **** ** ***** **** ***** ************ *** ******* ** **** ****** *** *************** ** ****** ****** ** ****** ** ********* **** *** *********** ********* *** *** ******* **** *********** ***** ** ****** ** ****** ** ******* ******** *** ******** ******** ******** ** ** ********* ** ********* ********** ***** ********* ***** ********** ** ************* ************ ** ***** ******* *** *********** ********** ****** *** ***** *** **** ************* ** ** ************* ******* ******* *********** ** ** ********** **** ***** *** ** **** ** ******** ** ****** *** ********** ***** **** *********** ******* *** ********* *********** ** ***** ****** ** **** ******* ***************** ** ******** ** ****** ***** *********** *** ************ *** **** ********** * *** ** ******* *********** **** *** *** ***** ************ **** ******* ** **** ** ** ******** **** ********** ** ********* *********** ** ******* ***** ** ******** *** ****** ** ******* ** ****** ** ***** *** ******** ******************* *** ** ******** ** ** ********* *** ********** *** ************ ******* ********** **** ****** ** ************************** *** ** **** *********** ** ** ***** ** **** *** *********** ******* *** ************ ***** *** ******* ** ******* ** *** *** ******* *** *** ******* ** ****** ** ****** *** ******* *** ******* *** ******* ***** **** *** *** ****************** ****** ********* ******** ***** ******** *************** ** ****** ** ********** ***** **** ** ********** ** ****** **** ** ********** *************** ** ********** **** **** ** ****** ******** ** **** ****** ** ********* ** ****** ** *********** ** ******* ***************