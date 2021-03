Un cabinet médical et une pharmacie plus vrais que nature au sein de l’UMONS

Une officine de pharmacie et un cabinet médical plus vrais que nature ont pris place au sein de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’UMONS pour mieux préparer les étudiants et étudiantes à leur futur métier par la mise en situation et le jeu de rôle.

****** ***** ****** ************ *** ********** ** *** *********** ** ** ******** ** ********* ** ** ********* ************* ****** ****** ***** ******************* ** **************** ************ ** ******** ****** ****** ************ ******* ** ***************** *** ********** **** ** ******* ** ** ********* ** ** ** ********** ** ******** *** *** ******** ** **** ************** *** ******** ** ** ******* ******** ************************ ********** ** ********** ** ************* ***** ** ********** *** ********* ********** ** *************** **** *** ********** *** **** ********** ********** ********** **** ******* ******** *** *** ** ********** ***************** *** **** ****** ** ****** *** ********** ****** *********** ** ********* **** *** ********* *** ********* ** **** ***** ** ** ******** **** ********** **** **** ********* *** ************************ ******** ******** ******* ** ******* ** ********** *** **** ** ***** ********** *** *** **** ** ***** *** ** ********* ** ************* *********** ** ************* **** ** ******* **** ********** ************* **** ** ******** ****** ** ** ********* *** ****** ********* *********** ** ******************* ******** ** ********* ******** ***** ** ** ******** ** ********* ** ** ********* ** ********** ********** ******** ****** *** ** ********* ** ********* *** *** ********** **** ** ** ********* *************** ******** *** ********** **** ****** ** ****** *** ********* ******** *** ********* ** **** ****** **** ******************* **** ************ ************* ** ****** ***** *** ********** *** ****** * ** ** *** ********** ** ********* ********** *** ** ******* ******** **** **** ** ***** ********** ******** ********** ** ****** ** ******* ******** ************ *** ****** ***** ** ****** ** ************ **** *** ***** ********** ** ** ******* *** ******** *** ** ********* ** *** ** ********* ** ********** ************* *********************** ** ************ ************ **** ** ***** ****** *** ** ***** ******** ** ********* *** *** ****** ********** ** ************** ** ******** **** *** ***** ****** ************ ************ ****** ** ***** ************** ******* ******** **** *** **** ********* ******** *** ************* *** ****** ******** ** ** ************ ** ************** *** **** **** ** **************** ***** ******* ******** ** ******* ************ ********* ** **** ********* **** *** ******** ******* ** ******* ** ******** *********** ** ******** ** ****** ****** ** ************* ** ****** *** ****** ** ** *** ********* ** ************ ** ** ******* ********* ********* ****** ** ********** ***** ** ****** *** ************ ******** **** *** ****** *********