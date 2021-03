Le test du slip pour définir la santé de votre jardin

Le «test du slip» consiste à estimer de manière ludique la bonne santé de son sol, en observant l’activité de ses micro-organismes. C’est ce que propose le Parc naturel des plaines de l’Escaut (Bon-Secours) qui met même des slips à disposition de ceux qui le souhaitent! Pour réaliser ce test, on utilise un sous-vêtement en fibres organiques. Plus les micro-organismes sont nombreux et actifs, plus le slip sera dégradé et révélera la bonne santé du sol.