Casseurs interceptés à Mons: «Ça aurait pu dégénérer comme à Liège», dit N. Martin

Samedi après-midi, des membres de bandes urbaines montoise et louviéroise ont été interceptés à la gare de Mons. 35 personnes ont été arrêtées administrativement. Il s’agissait de casseurs qui souhaitaient s’affronter à Mons. La police et le bourgmestre craignaient des émeutes, comme celles qui ont eu lieu à Liège le 13 mars. Nicolas Martin donne des précisions et félicite les équipes policières pour leur travail.