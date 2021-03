2 mois après leur pétition, la Nature Sans Friture dénonce la lenteur des procédures

Au début du mois de janvier, le collectif «Nature Sans Friture», a déposé une pétition forte de 2.500 signatures au parlement wallon. Le but: lui demander de changer l’affectation du terrain pour qu’il ne soit plus convoité par Clarebout. Depuis le dépot, le collectif n’a pas eu de nouvelles. Le combat dure depuis plus de deux ans, les protestataires en ont marre et dénoncent la lenteur des procédures.