Il reste 6 ans pour identifier le dépeceur: «C’est peut-être un père de famille»

Il y a 24 ans, le 22 mars 1997, des sacs contenant des morceaux de corps étaient découverts entre Mons et Cuesmes. C’est le début de l’affaire du dépeceur de Mons. On lui attribue cinq victimes: Carmelina Russo, Martine Bohn, Jacqueline Leclercq, Nathalie Godart et Begonia Valencia. Mais 24 ans plus tard, le mystère reste entier. Alain Cardon, greffier d’instruction à l’époque à Mons, revient sur l’affaire. Il a aujourd’hui pris sa retraite mais il garde espoir et espère qu’un jour le mystère sera résolu. Il participe désormais à l’écriture d’un livre sur ce dossier titanesque aux côtés de Morgan Vanlerberghe qui s’est lancé dans une véritable enquête.

** ************ **** ****** ******** *************** ** ***** **** ****** ***** ************ ************* ** **** *************** ******** ** ************ ******* ****** ******* ************** **** **************** ***** ** **** ***** ** ****** ** ********** ** ******* ***** *** ****** ***** ** ******* *** * ***** ******** ** ********* ** ******* * ********* ** **** ******* **** ******* ******** *** *** ****** ** ****** **** ************ ***** ********* ********** *********** ** ***** ************** ** ** ******** ** ** ******** ****** ********* ********** ** *** **** ****** ** ** **** *** ******* ********** **** ** **** *** ****** ******* *** *** ***** *********** **** *** ** ******* **** ******* **** ** *********** ** * ***** ********* ** ****** ** ************ *** ********* *** ********** **** ******* ** **** ********** ****** *** ******** **** *** ***** *** ** **** ***** ****** ** ******** *** ******** *** ***** **** *** ***** ******* *********** *** **** * ** **** ************** ********** ** ********** ** ************ ***** ** ******* *** ********* *** ****** ******* * ***** ********** ** ****** ** ************ *** ****** ** ********** ** * **** ******* *** *********** ********** *** ******* ** ***** *** ************ ** **** ** **** ************* **** **** ********** ***** *** ****** ************* ******** **** *** *********** ****** ** ************ **** ** **** ********** ** ******* **** ** *********** ** ** ******** ** ****** **** ** ******* ******* ************** *** ************ * ***** ** ****************** ** ** **** *** ******* *** **** ********** *** *** ****** ******** ** ***** ***** *** ** ****** ** ******** ** ************ ** *** ******* ******** ***** ***** ****** ********** *********** ****** ** ***** ***** ***** *********** ****** ********** ** **** ** ***** ** ********** ********* **** ********* ********** *** ***** ****** ** ***** ** *** ************ ************ **************** ******** ** ********* ********** ************ *** **** ** ** ***************** *** *********** ** **** ********* ******** **** *** **** *** ******** ******** ** ********* *** ************ ********** ************ *********** ** ******* ***** ***** **** *** ** ********* ***** ** ********** *** *** ************ **** *** ***** ****** **** ******* ** ******** ** ********* ********** **** ** **** *************** *** ****** ** ***** * ****** ********* ****** *********** ****** ***** ****************** ****** ***** ** ******************** *** ****** ******** ************************* ** ***** ***** *** ** *********** ********* ** ********* ******** ********* ******** *** ********* ** * **** ********** ********** *********** **** ** *** *** *** * ****** ** ********* ** ******* *********** ** ***** ***** **** ** ****** ** ************ ** *** ******* **** ********** ********** ** ************* ****** ***** **** ****** ************ ** ***** ** ********** ***** ******** **** ************** **** ** ** ******* **** ** ***** ******** ****** **** ** ******** ** * * ** **** **** ***** ****** ****** *** ****** **************** ** ***** ********* ****** **** ******* **** *** ** *** ******* ******* ******** **** *** ************ ** ***** *** ******* **** ** ** **** *** ** *** ** ****************** ****** ******* ****** **** *** ********** ********* ** * ******* ** ********* *** ******** ** *********** ** * ***** ********* *** ************ ** ********* ******** *** ********* ** *** *** *** *********** ** ***** *** **** ********* ** *** *** ******** ** ***** ******** ** ****** *** ********** **** * **** *********** **** ********** **** ********** *** *** ******* ******* ****** ** ******** **** ***** ** * * **** ******** ** ****** ** ********* ** ************ **** ** **** ******** ****** ******* ***** ** *** ******** ** *** ******** **** ************* ********** *** *** **** *********** ** ********* **** ** ******* ******* ********** ** ***** ** ******* **** ** **** ******* ** ************ ********* **** ** ********** ** ******** ** ******** ***** ** *** **** ***** **** ********** **** *** ****** ********* ********** *** ********** *** ***** *** ****** ****** ****** *** *********** ** * ***** ******* *** *** ********** De nouvelles analyses sont en train d’être menées ********* ******* ******* ********* ** ******* ** ***** *** ** ****** ** ******* ****** ***** ********** ********** ** ** **** *************** ************ ******** ** ***** **************** *************** *********************** *** ******** ** ****** ****** ** ************** *** *********** **** ***** ** ****** ** ********* ******** *** *** ********** *********** ** ************ **** ** ***** *** ************ ************ *** ** **** *** ******* **** ** ****** *** ** **** ******* ** ********* **** **** ***************** *** ******** *** ********* ** ***** ********** ************ **** ** ******* ***** ********* ** ** **** *** **** *** ******* **** ***** **** ***** ** ****** *** ******* *** ******** *** ***************** Fasciné par l’affaire, il mène l’enquête depuis 4 ans Morgan Vanlerberghe. - N.E. ****** ************ ********** ******* ***** ********** ***** *** ******** **** *** ***** *********** **** ****** **** ****** ***** ******** ** ******** ********** ************** ** ** ************ ****** **** ************** ******** ** ************ ************* ***** ** ** **** ************** ***** ****** ********** **** ** ******** ** *********** ** ********* * ******* *** ******** ** ** ******** ** ************ ***** ********** ****** ******* ** ******* ********* ****** ** ****** ** ******** *** ***** ******** ***** **** ********* ** ** ********* *** ******* ********** *** ***** ***** *** ***** **** ***** *** ******* ** ************** ****** ************ * **** ******** *********** ** ****** ********* ** ***** ******* ** ***** ********** ** * * ******* * **** ********** *** *** ************ ** ******* ***** ** **** ****** ** *** ********* *** ********* ** ** **** ***** *** *** ****** ****** *********** *** ** ****** *** ********* ****** **** ** ************** ***** *** ***** ** ********** ****** ****** ** ** ****** ** ** ***** ** ********** ****** ********** ********** ** ********** ********** ** * * ** ** ***** ***** ** ****** *** ******** ** ******** ******* ***** ********* ** **** **** ****** ************ ** ***** *** ******* ******* **** ****** ** ****** ** *********** *** *** ** ****** ** ******** ******************* ** *********** * ***** **** ******* **** *** *********** ********** ** ******* *** ********* *** ** ******* *** ************ **** ** ***** ********* ** ********** *** ********* ** **** ***** ********* ********* ******** ********* ********* *** *********** ** *********** *** ********** ***************** *********** ****** ********************** ** ****** ** *** ******** ** * ****** ** ********* ******* ***************** ****** ** **** ********** **** ********** ******** *********************** ****** ************* *** ** ******** ********* *** ** **** ***** ***** ******** ** ** ************ ************** ** ********** *************** **** ** **** ********* ****** **** ********** ***** **** ** *** ** ********* *** ****** **** ** ******** ** *** ********** ********* **** ** * * ***** ** *********************** *** ******** **** **** ********* ****** ***** *** ******* **** ** *** **** *** ***** ** ************ *** ****** ******************** *** ** ******** ** ******* ** ** ****** ** ******** *** *** ********** *** ** ******* ******* **** *** ********** **** *** ******** ********* ******** ******* **** ** ******** **** ****************