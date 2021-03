Boussu: les parents sont invités à récupérer leurs enfants sur le temps de midi

Réfectoires pour les repas fermés, récréations séparées, cours de gym uniquement en extérieur… Les mesures deviennent encore plus strictes pour les écoles. Et ce n’est pas toujours évident à mettre en place. À Boussu, on demande donc aux parents de récupérer leurs enfants sur le temps de midi, dans la mesure du possible.

