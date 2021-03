Casseurs interceptés à Mons: couteaux, pierres et miroirs brisés retrouvés!

Plus d’une quarantaine de policiers sont intervenus ce samedi après-midi, à la gare de Mons. Le but était d’intercepter des membres présumés de bandes urbaines. En tout: 35 individus, principalement de La Louvière, ont été arrêtés administrativement. Certains possédaient des armes prohibées. Couteaux, pierres et miroirs brisés ont été retrouvés…

** ****** ** *********** *** ***************** ********* ** *********** ** ****** ********* ******* ************ ****** *** ************ ********** *** *** ***** ** ****** ** ** ********* ** ** ***** ******** ********** ** ****** ********* * ***** ****** ** ****** ************ **** *********** *** ******* ********** ** ****** ********* ************** *** ************ ***** ********** ******** ******** ** ****** ** ****** ***** **** ** ***** ** ********* ** ***** ** ******* ** ********* **** *** ******* *** **** ****** *********** ********* ********** ** ***** ** ********* ******** ********** *** ** ******** ** ****** ******** * ** ******* *** ******** ** ** ****** *** ******* ** *** ** ** ******** ********** ** ********** ** ************ ** ********* *** ***** ********* ****************** ** ** **** ** ***** **** ** ******** ** **** *** ****** ** ************ ****** ************ **** ** ************ ************ ** **** ************** *** ******* ** *** ****** ******* *********** ** ** ********** ************ ********* ******** ** ************************ ** ******* ** ******** ** ** *********** **************** **** ****** *** ******** ** *************** ***** ******* ****** ********** ** ********* ** **** ** ** ****** ** ************ **** ********* **** ***** ******* ********* ***** ********** *** ***** ************ ******* ***************** *** ********* *** ******** *** ******* ********** **** **** ********* ** *************** ************ ** *********** ** ******** *** ******** ** ******** *** ** ****** **** *** ****** *** *** ***** ***************** ***** ************** **** *********** *** ******* ********** ** ***** *** ******* ******** *** ****** ** ************ *** ******** *********** *** ********* **** ** ******* ********** ***** * ** ***** ************* ** ******************* ******* ******* ****** *** ** ******** *** ***** *** ** **** **** *** ********* ** *** ******** ************* Casseurs interceptés à Mons: «Ça aurait pu dégénérer comme à Liège», dit N. Martin Les policiers sont intervenus en grand nombre pour éviter la casse. - Facebook Samedi après-midi, des membres de bandes urbaines montoise et louviéroise ont été interceptés à la gare de Mons. 35 personnes ont été arrêtées administrativement. Il s’agissait de casseurs qui souhaitaient s’affronter à Mons. La police et le bourgmestre craignaient des émeutes, comme celles qui ont eu lieu à Liège le 13 mars. Nicolas Martin donne des précisions et félicite les équipes policières pour leur travail. *********** *** *** ****** ******** *********** ** ***** ** *********** *** ****** ********* ************* **** ** ****** ** ***** *** ***** ** ******** ******* ** ************* ** ***** *** ***** ********* ** ****** ** ******* ********** ** ****** ****** ** *********** *** ** **** ** **** *********** ** * * ******** ********* *** ****** ******* ** **** *********** ** ******** ********** **** *** ***** ** ***** ** **** ******* *** *********** ** ******* ** *********** ******* *** ******* **** ** ****** ********* ******* ** ** ******* ************* ** ********* ** ** ************ ** ***** ****** *** ****** *********** ** **** ***** *** ** ***** Lire aussi Les casseurs voulaient s’affronter à Mons: 35 arrestations! ***** ********* ******** *** ******** *** ** **** *********** ** ****** ** ** ***** ** ****** ** ******** ** ** **** ***** **** ** ************ ************** **** *** ****** ** ********** ***** ***** **** ** ************ ***** ** ******* ** ** **** *********** *** ******* *** ****** ******** ******* **** ********* ********* ********* *** ***** *********** ** * ***** ********** *** ********* ** ****** ********* ******* ** ********* ** ******* *** ** ********* **** *** *** ********* ** ********** ********** **** **** ** ********* *********** ************** *** ************** ******** ************ **** ** ********* ** ******* ** *********** ***** ******** ** ************* **** ****************** ** ****** ******* ********** ** ******* ** *** * ****** *********** ** ******* ********* *** **** *** **** ******* ** *** *** ******* ******** **************** *** ************** *********************** ** **** *** ********* *********** *** *********** ******** ** *** *** ************* ** ***** ** ******** ******* **** ************* *** ****** *** ***** ************* ***** ** ******* ** ************ ** **** ******** ***** ********* ** ** ******** **** *** ******** ** ****** *** ********** ** ***************** **** ************* ******* ** ****************** *** ********* *** ********* ************** **** ************ ** **** ******* ********* **** ** ******* ********* ** **** *** ************ ** ** **** *** ** ******** ** ******* *** ******** ** **** ** ***** *********** ******* ** *** **** ************ *************** ******* ***** ** ***** ********* *** ******** *** ** **** ** ******* ** ** ********* ***** ** ** ************* ***** ** ****** ** ***** ** ****** *********** ** ****** *** ******* ** *** ** ** ****** ************* **** *** ********** **** ** ***** **** **** ** *** ********* ** ** **** ** ************* ********************* ********** ***** **** *** ******** ** ******** ** ***** ** ******* *** ****** **** ** ** ***** ** ************ *** ************ ******* ***** *********** ** ******* ************ ** *** ********* ******* ******* ***** *********** ****** ** ******** ************** *** *** ******** ******* ** ******* ** ****** ******* ** ** ***** ** **** ** ***************** ** ***** **** ******* ******* ****** ******** ** ********* **** ****** ********* ** *** ******** ** ****** *** ********** ** ******* *************** **** *** ******* **** *** ****** ******* ** *********** **** ****** ****** ***** ****************** *** ******* ****** ******* ** ** ********* **********