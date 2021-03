Océana, gagnante de The Voice Kids, sort son premier single écrit par Slimane

C’est Slimane qui a écrit et composé le premier titre d’Océana. - Ingrid Otto.

Le 25 février 2020 Océana, la jeune Quaregnonnaise âgée de 12 ans a vu son rêve se réaliser en remportant la saison 1 de The Voice Kids. 1 an après sa victoire, Océana sort son premier single «Je chante». Un single écrit et composé par Slimane, son coach de l’aventure.