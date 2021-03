St-Ghislain: majorité et opposition travaillent sur une charte du «vivre ensemble»

Majorité (PS – MR & Citoyens) et opposition (Osons !) vont travailler ensemble à la création d’une charte du bien vivre ensemble. La conseillère d’opposition Dorothée Gosselin a suggéré l’idée d’une charte de la ruralité et de la convivialité lors du dernier conseil communal. L’échevin de l’Environnement, Rudy Bureau (PS) a à son tour expliqué qu’une charte du vivre ensemble était en cours de création. Il a été décidé que majorité et opposition construiront ensemble une seule et unique charte en commission.

