Assises de Mons: voici les indices qui convergent vers l’accusé J-C Van Lierde

Après deux jours de procès aux assises du Hainaut, la position de Jean-Charles Van Lierde n’a pas varié. Il prétend toujours être étranger aux faits survenus le 1er août 2011 à la rue de Chevremont à Arquennes. Cette nuit-là, Jimmy De Paepe et Oriana Iannuzzi ont été assassinés et le feu a été bouté à leur maison, tuant leur fils Mattéo âgé de 18 mois. Cependant, de plus en plus d’indices convergent vers lui.

Assises de Mons: jugé pour 3 meurtres, J-C Van Lierde est «responsable de ses actes» L'accusé et son avocat - Photo Belga La cour d'assises du Hainaut a auditionné, ce mardi, les experts en psychiatrie qui ont procédé à l'examen mental de Jean-Charles Van Lierde, accusé d'un double assassinat et d'un incendie ayant provoqué la mort de Mattéo, 18 mois. Il a été considéré comme responsable de ses actes. Les faits ont eu lieu le 1er août 2011 à Arquennes.