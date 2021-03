Meurtres de Jimmy, Oriana et Mattéo, 18 mois: il témoigne depuis la Thaïlande!

Le couple et leur petit garçon Mattéo - DR

La cour d’assises de Mons a auditionné, ce mercredi, par vidéoconférence, un témoin qui se trouve en Thaïlande et qui tenait à être auditionné dans le cadre du procès de Jean-Charles Van Lierde, accusé d’un double assassinat et d’un incendie mortel. Les faits ont eu lieu le 1er août 2011 à Arquennes. Jimmy, Oriana et leur fils Mattéo, âgé de 18 mois, ont perdu la vie.