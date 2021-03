Ghlin: ils fabriquent des couvertures de survie pour SDF à partir de paquets de chips

Gaétan et Loris montrent à quoi ressemble la couverture de survie. - A.U.

C’est un projet pour le moins original qui se déroule à Ghlin! Plusieurs résidents du Service d’accueil de jour pour adulte «Les Liserons» passent leurs mercredis à découper des paquets de chips pour la bonne cause! Une fois nettoyés et assemblés, ces paquets forment une couverture de survie bien utile pour les sans-abri! Rencontre avec Loris, Maryline, Gaétan et Brigitte.