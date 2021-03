Les jeunes au centre de l’Otsuka Karaté Club La Bouverie (+ vidéos)

Une quinzaine d’enfants apprend chaque mercredi les techniques et les valeurs du karaté dans le gymnase de l’école Sainte-Marie à La Bouverie. Freddy Honoré y dirige l’Otsuka Karaté Club. Il en a repris la gestion et perpétué l’héritage de Jacques Desormaux, son beau-père et fondateur du club, décédé en 2008.

*** ***** ******** ******** **** ** **** ** **** ******** **** ** ******** ********** ******* **** ** ******** ****** ****** **** ** ** **** *************** ********** *** *********** ***** ****** **** *** ******* *********** ******** ****** ******** ************ ************ ** ****** ********* ** ***** ********************** **** *********** ** ********* ** ***** ***************** ********* ****** ** ************ *** ********** ** **** ** *********** ********** **** ** ******* ** ********** ************ ** ** ********* ****** ******* ***** ** ********* **** *** **** ***** ** ************** ** ** ***** ********** ** ****** ************* ****** **** ******* **** ** ******* **** ** *********** ** ********* * ******* ** ****** *************** ********* *** ********* ** ***** ** * ***** ***** *** *********** ****** ****** *** ****** ** **** ****** ** ******* ** *** *********** **** ** **** ******* ****** ** ****** ** **** **** ******* ** ****** ******** ** ****** ******* ***** ** ***** *********** *** **** ******* ***** **************** ** ************** ** ********** ** ******** ** **** ** ******* ****** ***** ****** ** *********** ** ******** ** ***** ** *************** ***** ** ** ********* ****** ******* ** **** *** *** ******* ***** ** ** ******** **** *** *********** ** *** ******* ****** ** ********** ** ******** **** *********** ** *********** *** ************* *** **** ****** ********* ** * ************ ********* ***** ******** ******* ************** *********** *************** **** ****** ***** ** ***** ***** ***** *** ** ****** **** **** ** **** ********* ** ** ********** ** **** ******** ***** *** ******* ** ********************* *** ****** ********** *********** ** ******* ************* *** ****** **** *************** *** ************** ** **** ** **** ****** ********* ** ************* **** ** **** ******* ******** ** ******* ******** ** ******* ********** ******* **** ** ******** ***** *** ****** ** ****** *********** **** ** ******* *** ** **** ********* **** *** ****************** ********** **** **** ** *** ********** *** **** ******* ** ******* ******* ** ** ****** ** ***** *** ** *************** ****** ****** ******** ********** ********* *********** ** ** ********* ***** *** ********** ***** **** *** ************ *********** ** ***** ******* *** ********** ** ********** *** ** ****** ******* ***************** ** ****** ********** ** ****** *********** * **** ** ***** **** ** ****** ********** ****** ******* ******** ** ******** ** * ********* ******** ****** ****** *************** ** *********** *** ****** ************** **** ****** ** *** ******** ***** *********** ******* ** *** ********* ************ ** **** ****** ** ******* **** *** *** *** ********** *** ***** ********* *** ********** *** *** **** ********* ****** ***** *** ***** ****** *** ******** ** ********** ********** ***** ** ** *********** **** ******** ************************ ****** ******* *********** *** ** ******** ** ********** **** ********* *** ***** ******** ***** *** **** ****** ********* «Pour me défendre, si besoin» ************** ********* ** ******* ** * * **** ************* ******** ***** ******* ** **** ********** ***** **** *** **** ** *** ****** ******* ****** ***** ***** ********** ****** ** ******* ** **************** ****** ******* ***** ** ********** *** ** **** ****** ** ********* ** *** ** ******* *** ********** *** ************ ********** ** ****** **** ** *** ** **** *** ****** ** **** **** ** ********** ** ******** *** ** **** ****** *** ** **** ******** ** ***** ***** ** ** *** ******* *** ******* **** ************* ************* **** *** ******* ** ****** ************** **** ** ******************* **** «J’ai déjà ma ceinture orange et jaune» ********** ******** ** ******* ****** ***** ************ ****** **** ******** * **** ********** ***** **** *** **** ********* ** ** ********** ****** ************ ****** ** ******** ****** ** ****** ** ** ****** **** ****** ****** ****** ***** **** *** ** ** ******** **** ******* ** ***** ***** ************* ** **** ** ** ******** *** ** ***** *** ******* *** ************** ** **** ** ************* *** ******** ********* *** **** ******** ** **** ******* ** **** *** *** ***** * **** ** ******* ***** ********** ** ********** ** ****** *** ******* *** ************** ****