Écoles primaires à Mons-Borinage: une fermeture prévisible mais pas si logique

Il y a quelques jours, on annonçait un retour en présentiel à 100 %, au moins pour les 3e et 4e secondaires. Début de semaine, on a demandé aux écoles des mesures encore plus strictes. Et finalement, ce mercredi, on annonce que plus aucun élève n’ira à l’école à partir de lundi. Ce sera le travail à distance à 100 % et pour tout le monde. C’est la douche froide pour les écoles secondaires de la région.