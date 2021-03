Assises de Mons: La maman et la sœur de Jimmy ont pris la parole devant la cour

Jimmy, sa compagne et son fils ont tous les trois perdu la vie - DR

La cour d’assises du Hainaut a auditionné, ce jeudi, la maman et la sœur de Jimmy De Paepe, assassiné chez lui à Arquennes le 1er août 2011. Les deux femmes, parties civiles au procès, ont parlé de Jimmy mais aussi d’Oriana et de leur fils Mattéo, âgé de 18 mois et tué lui aussi...