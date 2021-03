Iliti, la plateforme spécialisée dans le monde de la naissance créée par 2 Montois

Lorsque l’on attend un bébé, c’est un grand saut dans l’inconnu. La plupart des jeunes ou futurs parents se posent des questions concernant la naissance de leur bébé et la période post-partum. Afin d’aider ceux-ci à vivre l’expérience de la naissance de la plus belle des manières, Flavio Iacolina et Bryan Pâques ont lancé la plateforme Iliti. Un site web totalement dédié au monde de la naissance et regroupant un nombre important de spécialistes, répartis selon leur zone géographique.