Assises de Mons: «L’accusé a envoyé des SMS à Jimmy pour masquer son crime»

Les avocats de la famille de Jimmy De Paepe, assassiné chez lui à Arquennes le 1er août 2011, ont entamé les plaidoiries, jeudi, devant la cour d’assises du Hainaut. Selon Me Purnelle et Me Lemaître, avocats de la famille De Paepe, Jean-Charles Van Lierde n’a fait que mentir depuis les faits, faisant tout pour préserver son image. «Le lendemain, il a envoyé des SMS à Jimmy pour masquer son crime. C’est une technique habituelle chez certains criminels», a déclaré Me Purnelle, qui a fait référence à l’affaire Daval, jugée en France il y a quelques semaines.

** ********* ******** * ***** ** ********* ** ** ****** **** ************ *** ************ ************* *** ** ********* *** ************ *** ******* ************ ***** ***** ****** ***** ** *********** **** ************ ** *** ********** ********* ******** ** ****** ********** ** ********** ***** ***** *** ** ************* ************ *** ****** *** **** ********** ********** **************** ********** ** *** ***** **** ** ********** ***** ************ *** ********** ******* ** *********** ********** **** **** ************ ******************* ** ** ************ **** * ********** ******* ***** ********* *** ***** ******** *** ******** ******** ************ *** ***** ******* *** ****** ** ** *** ** *********** ** ********** ** ****** *** ************ ** ******* *** *** ****** *********** *** ************** ******** ** ********** ** * ******* *** *** ** ***** **** ******* *** ****** ******* *** ********* ********** **** ******** ****************** *** ****** ** ***** ******* ********** *** *********** ******* ** * * *** **** ** ***** ****** ** ******* *** ****** ** ********** ** ** ********* **** * ******** *** ** ******* ************* ************* ********** *********** ***** *********** ****************** ******** ** ********** *** ****** ********** * ****** ********** *********** ** ***** ******* ***** ****** ***** ** ** ******* ******* ** ********** **** ****** ***** ****** ****** *** ********************* ********** * ***** ***** ** **** ** **** ********* ********** *********** ******* ************** ****** ***** ********** *** *** ******* ******* *********** ******** **** *** ****** ***** ** ******* ** ** ****** ** *** ********** ** ************** *** ****** ** *********** ** ********* ********* ******* ******* *** *** ******* ******* *** *********** ** ** ***** ***** ********* ** ** **** **************** ********** * ***** ***** ** * ********* *** ***** ** *** ******* *** ** ******** **** *********** ** ****** ** ******** ******* ****** ** *********** * ********* *********** ** ** **** ***** *** ***** ****** ******* ** ******** ******* **** ** ***** ***** **** ***** ** *** ***** *** *********** * ********** *** ******** **** ***** ********* ****** *** ***** ***** ***************** *********** * ***** ****** ******* ******* ******** ** ********** ** *** ***** ** ** *** ******* **** ** ** ***** *** **** *********** ** ********* ** ********** *** ***** ** ****** *** ********** ** ** ******* ********** ******** *** ************** ** ************ *********** ********** ** ** ******** ***** **** *** **** ** **** ***** *** ******** ***** *** ** ********* ****** ** **** ** ** ********* ********* ** ******* ********** ****** *** *********** * ***** *** *** ****** ** ***** ** **** *** ****** *********** * ********* ******* ********* *** ***** *** *** ******** *** ** ********* *** ** * ***** ** ********* ** ******* **** *** ***** ** ****** *** ********** **** ******* ***** ***** ***** ********* ** ******* **** *** ******* ****** ** ********** ** ** ****** ** *** ****** ********** ******* * ********* *** ** ******* ****** ******** ** ****** **** ******* ********* ** ****** ** ********** ** ** ****** ** ************** **** ***** ** ******* **************** ** ****** ********* ******* ** ****** **** ** ******** Assises de Mons: La maman et la sœur de Jimmy ont pris la parole devant la cour Jimmy, sa compagne et son fils ont tous les trois perdu la vie - DR La cour d’assises du Hainaut a auditionné, ce jeudi, la maman et la sœur de Jimmy De Paepe, assassiné chez lui à Arquennes le 1er août 2011. Les deux femmes, parties civiles au procès, ont parlé de Jimmy mais aussi d’Oriana et de leur fils Mattéo, âgé de 18 mois et tué lui aussi... ** ***** ** ***** ** ******** ****** ***** ****** ****** ** *********** ****** ** **** ****** ******** *** ******** ***** ********** ************ *** ** **** ** *** ********** **** ***** ******* ******** ** **** *** ** ****** ****** ** ******* ****** ******* ** **** ** **** ***** *** ****** ****** ******* **** ****** ********* *** ******** ****** **** ******* ** ** ********* ** ***** ******** ********** ****** ****** ** *** ****** ***** ***** ** ****** **** **** **** ************ *** ******* ******* ** ******** ** ***** ** *** ** ** ****** ***** ********** *** ******* ******* ** ********* ****************** ** ******* ** ***** ** ********** ** ***** **** ** *** **** ** ******** ** ******* ** ****** ******* ***** *************** ** ***** ** ****** ***** ***** ***** ** ****** ******* *** **** ***** ** ***** *************** ************* *********** ******* ** ******** ************** ****************** ******* ** ******* ********* ** ******* ************ ********** ** ***** **** ** ***** ***** *** ******* ** ****** ************** **** ******** *** ***** ****** ** ******* ***** *********** ********** ******* ******** ** ******** ******* ***** *********** ** ***************** ** ************** **** ******* ****** ***** *** ***** ***** *********** ******** ****** ** *** ****** ** **** ** **** **** ** ***** ** ******** ************ ****** ******** ********* **** *** **** ***** ** ** ******** ** *** ******** *** **** ** ************ **** ** ***************** ********* *************** *** **** ** ** ***** *** ***** ************** ** ***** ** ***** ******** *** *** **** ** ** *********** ************** ********** ********* **** ******* ******* *** ********** ** * ******* ***** ** *********** **** **************** ** ************** ** ******** ** *** ***** *** ** **** ****** ** ** **** ************** ***** ** **** ** *** ******* **** ** ** ***** *** ***** ******** ** ********* ******** *** ****** ****** ******** ** ****** ** *********** ** ** ****** *********** ****** ******* ** ******* ****** ******* ** ****** ****** **** ** ** ***** **** **** ****** ******* ** ****** ********** ** ****** ******** ******* ******** ***** **** *** ****** ** ***** *************** **** *** **** ******* **** ***** **** **** ****** *** ******* ** ***** *** ****** ** ****** **** *** ******** ** ******** ********* *** ****** ************* ** ****** ** ****** ***** ********** ** ** ******* *** ********* *** ** ******** *** ** ************** *** ** **** ************** ***** ****** ***** ** ********** **** ** ****** ** ** **** ** ** ****** ***** ********** *** *** ********* *** ******* ********* ****** ****** ** **** *********** **** ************ *** ******* ******* ********* ********** ***** ** ***** ** ****** ******** **** *** ** ********* ** ********* ****** ** *** ** **** ******* ** *** * ********* ** **** ** ***** ******* ***** ** ** ***** ************ *** ***** *** ***** ****** ****** ******** *** ******