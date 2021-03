Casseurs à Mons et La Louvière: réunion d’urgence entre maïeurs, police et parquet

Ce vendredi, en visioconférence, une réunion de crise est prévue entre les bourgmestres de Mons et de La Louvière, les chefs de corps des deux zones de police et le procureur du Roi de Mons. Leurs discussions porteront sur les bandes urbaines montoises et louviéroises qui veulent en découdre depuis plusieurs jours. Ce jeudi, une vingtaine de jeunes ont encore été repérés à la gare de La Louvière, ce qui a mis en alerte la police montoise.

La police en nombre à la gare de Mons à cause d'une alerte bande urbaine E.G. Vers 15h30 ce jeudi, une quinzaine de voitures de police se trouvaient autour de la gare de Mons, au niveau du dépose-minute. Les policiers étaient accompagnés de chiens. C'est déjà la troisième fois cette semaine que la police se mobilise pour éviter des affrontements entre les bandes urbaines montoises et louviéroises.