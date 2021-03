Mons: Giorgia lutte pour l’accès mondial au vaccin Covid aux côtés de Virginie Efira

56 jeunes militants de 24 pays différents ont été choisis parmi des centaines de candidats pour devenir les jeunes ambassadeurs de ONE, l’organisation de lutte contre la pauvreté cofondée par Bono du groupe U2. Pendant un an, ils iront à la rencontre des citoyens et des hommes politiques pour les convaincre de lutter contre les inégalités dans les pays les plus pauvres. La Montoise Giorgia en fait partie!