Le marché de Jemappes restera définitivement sur la place

Depuis octobre 2020, le marché de Jemappes a déménagé sur la Place pour une phase test. Cela a permis aux agents placiers de la Ville de Mons d’interroger et de connaître l’avis sur ce déplacement des différents marchands et chalands via une enquête.

***** ** ****** ** ****** ********* *** ********* ** ******** *** ******** ************* ** ** ************* *********** ********** ******** ***** ********* ** ********* *************** ** ******* *** ** ***** ** *************** * *********** ** ********* ******* ****** ********** *** ** *** ** ******** ** ********* ****** ******* ********** ** *** ******* ********** **** ** *** * ************ *** ********* **** ****** ** ***** **** ****** ** ****************** * ** ********* ***** ** ****** ** ******* *** ********* **** *** ****** **********