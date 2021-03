Brad Pitt dans le parc de Jemappes? «Juste pour le délire!», explique Mickael

Ce mardi, un post Facebook a fait le tour des réseaux sociaux. Et pour cause: le parc communal de Jemappes annonce que Brad Pitt est présent avec ses enfants pour une partie de pêche! Mickael, barman et concierge, a fait un petit poisson d’avril en avance… Il explique sa démarche.

