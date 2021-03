Lens: l’échevin Thierry Lenfant hospitalisé à cause du Covid

Il était absent lors du dernier conseil communal et pour cause: l’échevin des Finances et de la Culture Thierry Lenfant (MDC) est souffrant. Il est hospitalisé depuis une semaine à cause du Covid. La bourgmestre Isabelle Galant et ses collègues élus lui envoient tout leur soutien.

