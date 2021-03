Pimkie en faillite: plus d’une quinzaine de travailleurs concernés chez nous…

La nouvelle est tombée ce mercredi matin. La chaîne de magasins de prêt-à-porter Pimkie a été déclarée en faillite par le tribunal de Tournai. Vingt-quatre magasins et 136 employés sont concernés. Et dans notre région de Mons-Borinage, cela concerne trois magasins. Plus d’une quinzaine de travailleurs vont perdre leur emploi.

