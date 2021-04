Assises à Mons: le jury majoritairement féminin pour juger un féminicide

Xavier Van Den Brandt, 58 ans, accusé du meurtre et de coups portés à Véronique Quidouce, sa compagne, sera jugé par un jury composé de sept femmes et de cinq hommes, dès le lundi 19 avril devant la cour d’assises du Hainaut à Mons. Le 21 février 2019, le corps sans vie de Véronique Quidouce fut retrouvé dans un cours d’eau à Spiennes, soit deux mois après sa disparition. Deux hommes et deux femmes seront jurés suppléants.