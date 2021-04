Mons: des webinaires gratuits consacrés au digital pour les commerçants

Dans le cadre de l’action «Digital Commerce», la Gestion Centre-Ville vous informe que le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI) et l’Agence du Numérique (AdN), avec le soutien de la Région Wallonne, organisent bientôt une série de 15 webinaires entièrement gratuits consacrés au digital et divisés en trois thématiques: visibilité web, e-commerce et site internet digital.