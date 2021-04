Mons: des locaux provinciaux pour les enfants du personnel hospitalier

Solidarité! Des locaux de l’Athénée provincial Jean d’Avesnes et sa salle de sports ont été choisis pour un accueil prévu jusqu’au 16 avril, en faveur de l’hôpital Ambroise de Mons et l’hôpital CHR St Joseph. Un programme d’animations a été mis en place par le Secteur Éducation permanente et Jeunesse de la Province de Hainaut.

