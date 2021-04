«Le Covid n’aime pas le chocolat!»: la chocolaterie Druart est prête pour Pâques

Alexandre et ses parents: Mixia et Camille Druart. - M.C.

Camille Druart est un véritable passionné qui entraîne dans son sillage son épouse Mixia et son fils Alexandre. Ce dernier apprend petit à petit le métier et va bientôt reprendre les commandes de cette entreprise chocolatière familiale, créée en 1983. En cette période de fêtes de Pâques, le chocolat est mis à l’honneur et l’atelier tourne à plein régime! Nous leur avons rendu visite.