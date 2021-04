Roisin: un drone pour détecter les animaux avant de faucher les champs et prairies

L’objectif: éviter que les faons, levreaux et autres ne soient tués par des machines agricoles. - Sauvons Bambi Asbl

Les nouvelles technologies peuvent être mises à profit aussi pour aider les animaux! La preuve avec Philippe Lambert, de Meaurain. L’apiculteur est par ailleurs pilote de drone. Avec ses collègues partout en Belgique, ils sont en train de mettre au point un système pour détecter les animaux logés dans les champs et prairies, via une caméra thermique. L’objectif: que la faune soit épargnée par les engins agricoles. Et c’est gratuit pour les fermiers!