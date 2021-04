Spiennes: le Silex’s est de nouveau ouvert au public

En raison des mesures sanitaires, on ne peut plus descendre dans les minières pour le moment. - Archives E.G.

Depuis ce samedi matin et jusqu’au 7 novembre prochain, la nature et la culture ont repris leur droit sur le site du Silex’s de Spiennes qui a déjà accueilli, pour cette première depuis l’hiver, pas mal de visiteurs comme nous l’ont confirmé les deux agents d’accueil en fin de journée. Nombreux étaient celles et ceux qui ont ainsi voulu joindre l’agréable à la découverte durant une visite des minières néolithiques de Silex.