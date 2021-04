Accident mortel à Rouveroy: Andy, un jeune motard de 28 ans, fauché par une auto

05/04 20:00 → 06/04 12:00

AVERTISSEMENT NEIGE: Lundi soir, la nuit de lundi à mardi et encore mardi en matinée, des chutes de neige sont prévues en Haute Belgique et conduiront à une accumulation de 1 à 5 cm, voire même un peu plus en Hautes Fagnes. La probabilité est déjà bien suffisante pour confirmer cette vigilance pour les provinces de Namur, Liège et Luxembourg. Soyez tout de même attentifs aux prochaines mises à jour. Si les conditions se confirment, cet avertissement pourrait être étendu à la Moyenne Belgique pour quelques heures en fin de nuit et mardi à l'aube, car l'altitude de la limite pluie-neige devrait bien diminuer et les averses être suffisamment actives pour y provoquer par endroits une légère accumulation.