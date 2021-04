Jemappes: pas de cavalcade en ce lundi de Pâques mais une évocation (vidéos)

Musiciens, majorettes, géants et même le Coq de Jemappes! - M.C.

Ce lundi de Pâques, la Grand’Place de Jemappes et les rues avoisinantes n’ont pas été envahies par tous les acteurs et actrices de la traditionnelle cavalcade. On ne reviendra pas sur les raisons pour lesquelles ce rendez-vous a dû être annulé… comme pratiquement toutes les autres festivités de ce genre à travers le pays.