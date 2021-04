Une digue pour prévenir des inondations à Colfontaine

06/04 05:00 → 07/04 11:00

AVERTISSEMENT NEIGE: Aujourd'hui, des averses de neige se produiront en Ardenne. On s'attend à 1 à 5 cm au dessus de 400 m et à 5 à 10 cm sur une grande partie des Hautes Fagnes, les Cantons de l'est et la région de la Baraque Fraiture. En Basse et Moyenne Belgique, durant les plus intenses averses, la neige pourra tenir au sol, rendant ainsi les routes glissantes temporairement. Localement, des plaques de glace pourront aussi rendre les routes glissantes ce matin. Ce soir et cette nuit, l'activité des averses diminuera mais localement les routes pourront être rendues glissantes par une averse de neige ou des plaques de glace. Sur le nord-est et l'est du pays, nous prévoyons à nouveau temporairement des averses de neige plus intenses en deuxième partie de nuit et mercredi matin.