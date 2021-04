De nouveau de l’eau dans la piscine de Colfontaine!

07/04 05:00 → 07/04 15:00

AVERTISSEMENT NEIGE et PLAQUES DE GLACE : Au lever du soleil, des plaques de glace pourront rendre les routes glissantes. Durant l'avant-midi, Des chutes de neige envahiront le nord, puis l'est du pays. On s'attend à une accumulation de 1 à 5 cm, voire localement plus dans les Hautes Fagnes et sur les hauts plateaux des Cantons de l'est. Cet après-midi, quelques giboulées hivernales se produiront encore par endroits, surtout sur le nord et l'est du pays.