Alice on the roof est allée chanter dans deux hôpitaux bruxellois

Ce mercredi, c’était la journée mondiale de la santé. Alice on the roof a voulu faire un geste pour soutenir le personnel soignant et les bénévoles qui luttent chaque jour, face à la pandémie. «Nos vrais héros avec de vrais super-pourvoirs» souligne-t-elle.

