La ferme d’Obourg était en ruines: 4 ans plus tard, un restaurant voit le jour

En 2017, trois amis se sont lancé un pari fou. Racheter la ferme de la Cour des Dames située à Obourg qui était en ruines pour en faire un lieu original concerné par le développement durable et l’entrepreneuriat sociétal. 4 ans plus tard, leur projet est finalisé. Leur restaurant tourné vers le local et les produits belges est prêt à ouvrir dès le 1er mai. Par la suite, le lieu accueillera également des mariages.

******* ******** ********** ** ********** *** ******************** * ******** ** ***** ****** ** ****** ** **** **** ********** ************ *********** *********** *** *************** ***** *** ************* ** *** ******** ** *********** ***** ******** ************** ** ***** ******** ***** *** **** ***** ********** ******* ********** ***************** ******** ******* ******** ************ ****** ****** ** ***** ** * ***** ** ***** **** ******* ** ****** ** *********** **** ************* **** ****** ****** ******* ** *********** ********* ** * * ** ********** *** ************ ** ******** ** ******* ** ******* *** ***** *** ******* *** *** ***** ******* ** ** ***** *** ***** *** ********** ** **** ** ****** *** ******* ** ************** *** ************ ***** ********** *** *** ********* ** *********** **** ********* ****** ** **************** ************** ** ********** *** ******************** ** ********** ** *** ***** ** ******* **** ********** *** *********** **** ** ***** ******* ******* ******* ** *** ********* ********* ** ***** ** ******* ******** *** ******** ********** ** ********** ***** ******** ***** ** ******** ************ ******** ***** **** ******** ** *************** ** ** ***** ** **** ** ** ************* ******** ******* ******** ********** ******** **** ******** ***** ** *** ***** ** ******** **** *** **** ** ******* *************** *********** **** ********* ******* ********* ** ***** ******** ********* ** ********** ****** ********** *** ************ ** ********** ** ******* ** *********** ** ************** **** *********** **** ******** ** ******* ** ** ****** **** ********* ********** **** *** ******** ****** ** ** ******* ** ****** **** *********** *** ******** ** ******* ** **** **** **** ********* ******* ****** **** ** *** ************ ** **** *************** ****** ***** ******** ** ****** *** ***** **** ** ** **** *** ********* **** ************ ******** ********* ***************** ** ********** ** ********** *** ********* ******** **** ***** ********* *** ******** ******* ** *** ******** ******** ** ****** ** ****** ** ******** *********** ***** ********* ** ***** *** ***** ********* ** ***** ** ***** ********* *** ****** ** ************** ***** ********* *** *** ****** ********** *** ******* ** * * ** ******* ** ** ****** ** ** ****** ** *** *** ***** ** ********** **** ********* ********** ***** ********* *** *********** **** *************** ** ****** ****** ******* **** ** *****************