Faire du troc de graines à Mons-Borinage: voici les bonnes adresses de grainothèques

Après les boîtes à livres, on voit apparaître de plus en plus de boîtes à graines. Le principe est similaire: on met dans la boîte ce qu’on a en trop et on prend ce qui nous intéresse. Dans la région de Mons-Borinage, il y en a déjà une à Quiévrain et à Quaregnon. Un particulier vient également de mettre à disposition une boîte à graines devant chez lui, à Herchies.

** ************** ******* ** *** ***** ** ****** ** ******* **** **** *** ********* ** ************* ****** ** ****** ******* *** ****** **** ******* ************ **** *** ******* ** ********* ** **** * ******** *** ******* *** ****** * ********* **** **** *** ******* ** ******* ******** ******* ** ********* **** ** **** *** ***** ********** **** ** ******** ****** ***** *** ************* ****** **** ** ***** **** ** ********* ******* ** ********* ******* *** ****** ******** ** ***** ** **** ** ******** ** *** **** ** ************* ********** ** ********** ****** **** ********* ******* *** ** ********* ** ** ******** *********** ***** ** ************* ** ********** ********** ** ******* ************** ** ********* *** ** ******* *** ** ******* *** **** **** ** ** **** ********** ******** *** **** ***** ********************** ** ******** ****** ******** *********** ** ************ ******* ***** *** ******** ** ****** *** ************* ************** ************ ********** *** *** ************** ***** *** ******** *********** *** ************* *** ********* **** ******** ******** ** ***** ** ******** ** ************* ** ** ****** ** **** *************** ********* ** ************ ** ******** ** ****** ** ******** ** ***** *** ********* ******* ******** ****** ******* ************** ********** **** ******* ***************** ************ ** ** **** *** ******* *** ** ******** ******* ** ****** ** ***************** ************ *** ******** ** ******** ** ********* *** ******** ************* *** ********** ******** ******* ** ******* *** ***** ********** ** ****** *** ** ****** ** *** ******* ** **** ***** *** ** ****** **** ******* **** *** ***************** *************** ******** ********* *** ******* *** **** *************** ** **** ****** **** **** *** ****** ****** ******* *** ** ***** **** ********* ** ********* ***************** ** ****** ** ***** *** *********** ** ************* ************ ** ***** ** ** *** ** ***********