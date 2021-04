Ils ont vu leur quarantaine prolongée à cause de tests perdus ou plutôt «oubliés»…

Sophie s’est retrouvée en contact avec une personne qui avait contracté le coronavirus. Elle et ses proches ont dû se faire tester et rester en quarantaine. Oui, mais voilà, sans nouvelle des tests effectués à Hornu, elle a cherché des informations. Le laboratoire de l’hôpital de Jolimont a fini par lui expliquer que des tests avaient été perdus… Résultat des courses: la quarantaine a été prolongée et ils ont dû se faire retester ailleurs! La famille de Sophie n’est pas la seule, loin de là. Les tests avaient en fait été oubliés dans un frigo…

