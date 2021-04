Mons-Borinage: «Shake box», un assortiment de cocktails livrés à domicile

Les beaux jours reviennent doucement, et avec eux l’envie d’aller siroter un cocktail en terrasse. Ce n’est malheureusement toujours pas possible en raison de la crise sanitaire… Mais un nouveau concept arrive dans la région: des box de cocktails, appelées «Shake box by Logan». À l’intérieur: 4 ou 8 cocktails emballés sous vide, deux shakers, et des chips. Il n’y a plus qu’à shaker la boisson avec des glaçons et c’est prêt!