Merci à vous: nos articles en ligne toujours plus performants!

Avec plus de 750.000 visiteurs par jour, nos sites confortent leur leadership. Et près de 70.000 lecteurs quotidiens payants nous font confiance pour une info de qualité !

Les derniers chiffres officiels publiés par le CIM le prouvent: vous plébiscitez toujours plus l’information de qualité… De plus en plus de lecteurs osent aussi franchir le cap de l’abonnement payant en ligne. Et bonne nouvelle : l’offre digitale va encore s’étoffer sur nos sites dans les prochains mois.

Flash-back début des années 2000: qui osait penser, à cette époque, que des utilisateurs payeraient un jour pour écouter de la musique ou regarder un film ou des séries en ligne? Pas grand monde… Pourtant, aujourd’hui, les foyers ne disposant pas d’un abonnement payant à Deezer, Spotify, Apple Music, Netflix, ou encore Disney+ se font de plus en plus rares. Deux secteurs qui ont clairement réussi leur pari.

Un constat qui peut être adressé au secteur de la presse écrite. Début des années 2000, tous les sites de presse publiaient gratuitement leurs infos sur leur plateforme. Le modèle économique était plutôt délicat à trouver. Mais, bonne nouvelle, l’année 2020 a prouvé que vous étiez désormais demandeurs d’une info de qualité, de proximité, et vérifiée par des journalistes professionnels. Une info qui mérite également d’être payée à son juste prix. Et nos sites (www.sudinfo.be, www.lameuse.be, www.lanouvellegazette.be, www.laprovince.be, www.nordeclair.be et www.lacapitale.be) tirent clairement leur épingle du jeu!

Que disent ces derniers chiffres? Tout d’abord, chaque jour, plus de 750.000 surfeurs se donnent rendez-vous sur www.sudinfo.be (qui accueille également les contenus de Ciné-Télé-Revue depuis quelques semaines). Avec de nombreuses pointes enregistrées à plus d’un million! Ce qui fait de notre site celui qui est le plus consulté de la presse francophone. Et de très loin devant les autres.

Ensuite, près de 70.000 lecteurs quotidiens payants ont désormais opté pour une de nos formules payantes (à retrouver sur jemabonne.be). Quant à l’offre uniquement digitale payante, le chiffre est en constante augmentation, par rapport à 2019 et aux autres années, à la différence de nos concurrents.

Expérience enrichie

Le modèle par abonnement numérique prend donc un coup d’accélérateur. Et ces abonnés peuvent bénéficier d’une expérience enrichie, en temps réel, sur nos différentes plateformes (sites, applications…). Avec de nombreux scoops, des analyses de nos experts, des contenus enrichis avec des longs formats, des podcasts, de la vidéo…

«Cela fait de nombreuses années que nos rédactions, réparties dans l’ensemble de la Wallonie et à Bruxelles, ont abordé leur transformation digitale», note Demetrio Scagliola, Rédacteur en chef. «Et elle va encore s’accélérer. Il ne faut pas oublier que l’information de qualité à un coût. Nos journalistes professionnels vérifient l’information, la recoupent, à la différence des fake news qui peuvent circuler librement sur les réseaux. Constater que les abonnements en ligne suivent est donc un très bon signal».

Dans les prochains mois, cette transformation digitale se traduira par l’arrivée d’une nouvelle application qui vous réservera de nombreuses nouveautés. Notamment en matière sportive, domaine dans lequel nous allons consolider notre position de leader sur les plans national et régional, mais ce n’est pas tout… «Notre prochain défi, c’est aussi de continuer à donner satisfaction à nos abonnés, et les fidéliser. On leur réserve quelques surprises!»

Notons aussi la très bonne performance de nos amis du Soir, quality paper du groupe Rossel (dont font partie les journaux du groupe Sudpresse), avec une croissance de 13%.