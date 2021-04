Boucle du Hainaut: la ministre Tellier défend ses choix

Le ministre Willy Borsus (MR) doit se prononcer sur le projet « Boucle du Hainaut ». Un projet qui pourrait concerner bien plus d’entités que les 14 communes wallonnes reprises dans le premier itinéraire de la ligne à haute tension. Dans le dossier introduit par la société Elia, plus de 850 tracés alternatifs ont en effet été définis. Et ces tracés passent par 73 communes…