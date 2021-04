Frameries: plan de relance et nouvelle aide pour les clubs sportifs

Des aides aux clubs sportifs sont prévues par l’administration communale de Frameries et la Région Wallonne dans le but de faire face aux difficultés rencontrées depuis de longs mois à cause de la crise sanitaire.

Frameries vote des aides pour les victimes de la crise sanitaire De nouvelles aides pour le commerce local. - Google Street View Toute une série de commerces, mais aussi des clubs sportifs, peuvent encore solliciter des primes communales cette année pour les aider à survivre à la pandémie et au confinement. C'était l'un des points principaux d'un conseil communal qui s'est achevé sur un crêpage de chignons à propos d'excès de vitesse…