Dour: Alessandro se croyait salarié, il se retrouve avec une dette de 20.000 euros!

C’est une histoire rocambolesque! Fin novembre 2018, Alessandro se voit proposer un contrat de travail dans le secteur de la construction. Une aubaine pour le jeune homme qui vient d’achever ses études. Sauf qu’après quelques mois, il reçoit plusieurs courriers de la caisse de sécurité sociale «Securex» lui réclamant des lois sociales. Alessandro pense pourtant avoir été engagé comme salarié. Plus de 2 ans plus tard, la situation n’est toujours pas réglée et 20.000 euros lui sont réclamés.

** ** ******** ***** ** ******* ********** ** **** ******** ** ******* ** ******* ***** ***** ***** ** ****** *************** **** *** ********* ** ******* ********** *** ****** ****** ** *********** *** ** ** ******* **** ** *** *********** **** ***** *** ***** **** **** *** ******* ******* ** ****** ******* **** *** ******* ** *** **** ** ******* * ** *********** ** ** ** **** ****** ** ***** ********** ***** ******* ********* ******* ** ******* ******************* ******** ** ******** ****** *** ** ***** ***** ***** ********* ************* ********** ** ***** *** ********** ******* ******* *** ************************ ** ******** *********** *** ***** ** ** ********* ** ******* ************* ********** ******* ***** ******* ***** ******** ** ** ********** *** ** ***** *********** ****** ********* ********* ** ******** ** ** **** ***** ****** ******* * ***** ** ********** *** ****** ****** ***** ******** ******** ******* ****** ***** *** **** ******** *** **** **** **** **** ***** ****** ***** ** **** ****** **** ******** ** ********** **** *** ** **** ************* ******** *********** ********** *********** ******* ** ** **** ** ******** ** ******* ** ***** ****** ** **** *** ********* ************** ************ ** ******** ****** ******* ** ******* ***** ** *********** ** ***** ** ******** ** ******** ** *** ******** ** ********** ******* ********* ******* ********* ******** ** **** ****** *** ***** ***** *** ****** ****** ** ***** ****** ***** ** ***** *** ***** *** ********** *** ** ********* **** ****** **** **** ** ********** ** **** ******** *********** ***** ************* ****** ** ********* ****** ** ********* **** ** **** ****** ****** ***************** ******** *********** ************ ** ** ***************** ** *** ******* ** ****** *** ** ***** ** ******** ********** ******** *** ******** ***** ****** ********** **** *** **** ******* **** **** ** ********* *** ** ****** *** *** ************* *************** *** ****** ************* ** ******** *** ***** ** ** **** ***** **** ****** ********* *** **** ******** **** ***** ****** ******** ** ********** ** ************ ******* ** ** ****** ** ** *********** *** ** *********** *** ******** **** ************ ***** ************* ** ******** *** *** **** ******** ** ****** ** ** **** **** ***** **** **** ** ***** **** *** ******* ***** ************ ***** ** **** ************** *** ******** ****** ** ***** ****** **** ** ***** *** **** ****** **** ** ******* ** ***** ** ******* *** ******** ** ******** ** ** *** ******** ** ***** *** ****** ** ****** ******* ** ***** ******** ** *********** **** ********* ********* ** ** *** *** ******* ***** ******* ** ********* **** **** ** ***************** ******* ****** ** ******** *********** *** ** ***** **** ** ** *********** ** ** ********* ** *** ****** *** *************** ********** ***** ** ********* ***** *** *********** ******* ****** ***** ******* ********** *********** ** ********* ** ************** ******* ** ******* ** ** ****** ******** *** *********** ** ** *** ******** ** ******* ** ******** ** ****** **** ** *********** * ******** **** ************ ** ********* *** ** ******** **** **** *** ************** ******** ********** ***** *****