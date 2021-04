Des clients attablés au Pass, faute de terrasses ouvertes... L’Horeca s’impatiente!

Daniel Monaco (à gauche) et Anthony Dinant attendent de pouvoir rouvrir. - D.R./E.G.

L’Horeca va-t-il rouvrir le 1er mai? Plus les jours passent, plus cette perspective s’éloigne. Le 15 mai est à présent évoqué, mais restaurateurs et cafetiers préfèrent attendre le prochain comité de concertation. Vu les conditions sanitaires actuelles, certains ont été interpellés de voir des gens manger sur des tables installées par le Pass de Frameries. Mais tout est en règle, selon son président.