Deux suicides de jeunes à Mons: l’hôpital Ambroise Paré propose une aide gratuite

À seulement une semaine d’intervalle, deux jeunes amis montois ont mis à fin leurs jours. En cette période compliquée, de plus en plus d’adolescents souffrent de détresse psychologique. Des choses sont toutefois mises en place pour leur venir en aide. L’hôpital Ambroise Paré a notamment lancé un nouveau service et propose gratuitement des aides psychologiques pour les jeunes âgés de 15 à 25 ans.