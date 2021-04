Plants de cannabis découverts à Furnes et Boussu: 9 interpellations dans le Borinage

13/04 23:00 → 14/04 11:00

Cette nuit et demain matin, les températures seront négatives ou proches de 0 degré en de nombreux endroits. Des plaques de glace (ou du givre) pourront donc localement se former suite aux dernières averses de ce lundi après-midi et de la soirée, essentiellement sur la moitié sud-est du pays. Par ailleurs, des bancs de brouillard givrant seront à nouveau possibles sur le relief ardennais et dans certaines vallées du sud du sillon Sambre-et-Meuse.