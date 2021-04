Frameries: accidents en série après une perte d’huile rue des Alliés

Le nettoyage des pompiers et des services communaux a laissé des traces. - E.G.

Pas moins de quatre accidents se sont produits rue des Alliés à Frameries, ce jeudi. À chaque fois, le conducteur glissait sur la chaussée. Et pour cause: un automobiliste avait perdu une quantité importante d’huile. Pompiers, policiers et services communaux sont intervenus à plusieurs reprises.