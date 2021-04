Le Sophora du square Saint-Germain à Mons en convalescence après son opération

Sophora Japonica du square Saint-Germain, avant-après. L’opération de chirurgie arboricole a été achevée ce jeudi par l’architecte et jardinier paysagiste Herbert Meunier, qui était à l’initiative du sauvetage de cet arbre historique. Il s’en est fallu de peu, car en dépit de l’accord du principe pour sa sauvegarde par l’AWaP (agence wallonne du patrimoine), la Ville et la commission royale des monuments et sites de Mons, les tronçonneuses ont failli l’abattre !

*** ****** ************ ** ****** ************* ** ***** ***** ** ************* *** ***** ******** **** ** ***** ** *** **** ** ******* ********* *** ******** **** ** ****** *** ***** ** ********** ** ******* ************ **** ***** ********* ****** ** ********* ********** ** ******* ***** ***** *********** *** *** ********** ********** * **** ******** ******** **** ****** *** ***** *********** * **** ******** ** *********** ** **** * ********* **** *** ******** **** *************** *********** ** ********** *** ************ *** ****** *********** ** ******** ******** ** ****** **** ** ** ****** ** *** ** ********** ******* **** ****** ** ******** ***** ****** ** ********** ***** ******* ******** ************** **** ************ *** ********** ********* ** **** ******* **** **** ************* ***** **** *** ***** ** ****** ** ** ******** ****** *** ***** ********* ** ***** ***** ** ** ********** *** *** *********** ** *** ** ****** *** *********** *** **** **** **** *** ********** ** ********** *** *** **** ******* ******** ***** ** ******** ******** * *** ******* ***** ******** *** ************** ****** ********** ** ******* ****** *** **** ************ ****** ****** **** ** ** ******** ************* *** ** *********** ** ***** ** * * **** *** ****** ** ******** ****** ********** **** ** *** ************ *** ******** ********* ******** *********** ** ******** *** ********* *** *********** *** ***** ******* *** ******** *** ******** ************** ****** *** *** ** ****** ** ****** *** ******** ************** ** ********* *** *********** ** ***** ** ** ***** ************* *********** ******** *** ******* *********** ********* ** * * ********* ******** ****** *** ******** ********* ** *** ***** ****** * **** ** ****** ** **** ****** ** ** **** *** ***** ********* *** ** ** ********** ** *** ****** ***** ** ***** *** ** ********* ********** ******* ******* ******** ************ ** ****** ******** *** ******** ** ******** *********** *** ********* ********** ** ********* ** ******** *** ***** ************ ** ********* ** ********* ******* *** ********** ** *** *********** ** **** ******* ** ****** ** ********* ***** ** ******** ** **** ******* *** ****** ********* ** ** ******** ************** *** ** ********* ******* ** ********** * *** ****** ********* ********* ** ** ***** *** ****** ******* ******** ** ********* *** ********** ***************** ** ******* ******** ** ************* ** ******* ** **** ******** ********* ********* ** ************ *** ******** **** ******* **** ** ********* *** ******** ** ******* *** ******** ******* *** ****** *** *********** **** *** ***** ** ****** ******* ******* *********** ***** ** ******** ** *** ** *********** *** *********** ******** ****** ** **** ********** ** ********* ** ***** * ****** ** ********* ** ******* *** *** ********** ****** La Ville au chevet de l’arbre : « Qu’on lui laisse sa chance » **** *** ****** **** ****** *** ********** ******* ******* ******* ******* **** ******* ** ****** ** ** ****** **** ** ******** ********** ****** *********** *** ******* ***** ** ***** ** ************ *** ******* ********* ******** ** **** ****** ** *** ******* ** ** *** ****** ** ******* ** *** ******** ** ****** ************** *** **** ****** ******** ** *********** * ** ***** ** ****** ****** ** ************ **** ******* *** ********** ***** *** ******* ** *********** ********* ********** *** *************** ** **** **** ********** ******* ***** ********* ****** ******** ** *********** * ****** *** *** **** **** ** *********** *** ******** ******* ******** ** ********* ****** ** ******** ********* ******* ****** * ** ** ************ ** ** *********** ** **** ******* ******** **** ********* *** ***** ********* *** ******* ** ******* ******* *** *** ************ ******* *** ******* ******** ** ******** ********** ** * ***** ******* ** *** ******* **** *** ******* ** *********** ** ******* *** ********* **** ********** ** ******* * ****** ************* **** ***** ********* ** ******** ****** ******************** ** **** ***** ** ******* ***** *** *** ***** ** ****** ****** ***** ******** ** ******* **** ******** ** ********* ** ** *********** ** **** ******* *** ** ***** ***** **** ** ******* ****** ****** ****** ********* ******** ** ** ******** **** ********* **** ** ************* ** **** ********* ************ ** *************** ** ** ******** ** ** ******* ************* **** ** ****** *********** *********** **** ********** ** ********** ***** ******* * ** **** ************ ** ******** *************** ** ******* *********** ************ ************ ** ** ********** ***** ********* ****** *********** ***** ******* ***** ******** **